Син актора-путініста Михайла Єфремова випав із вікна: отримав багато переломів та впав у кому

За даними журналістів, у молодшого Єфремова проблеми з алкоголем такі ж, як у його зіркового батька

У Москві випав з вікна багатоповерхівки 31-річний актор Микола Єфремов. Це молодший син популярного актора Михайла Єфремова, який за п’яну ДТП потрапив до в’язниці, а під час повномасштабної російсько-української війни підтримав путіністів і навіть просився до лав "вагнерівців".

Про НП з Миколою Єфремовим повідомляють російські Телеграм-канали. Чоловік зазнав кількох травм.

Так, вранці 29 червня 2023 року син Єфремова випав із вікна своєї квартири, яка знаходиться на третьому поверсі однієї з московських багатоповерхівок. Стан Миколи лікарі оцінюють як тяжкий. Потерпілий впав у кому, медики підключили його до апарату ШВЛ. Повідомляється про численні переломи стегна та тазу.

Варто додати, що російські журналісти неодноразово повідомляли про проблеми Миколи, схожі на ті, якими "відзначився" його зірковий батько. За даними медіа, Єфремов-молодший зловживає алкоголем, а ще перебуває на обліку у психіатра.

31-річний Микола Єфремов – син Михайла Єфремова та Євгенії Добровольської, актор, як і тато й старший брат Микита. Ексучасник гурту "Непосиди", відомий за ролями у фільмах "Книга майстрів" і "Духless", знявся у кількох серіалах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії екстрено госпіталізували путініста Микиту Міхалкова. Скандальний режисер потрапляє до реанімації не вперше.