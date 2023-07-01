Без пчел и шмелей не будет урожая: как привлечь на участок полезных насекомых

Насекомые-опылители будут активно слетаться на участок

Урожай овощей, ягод и плодовых деревьев зависит от качества опыления. Изобилия плодов не будет, если на участке не будет пчел, ос и шмелей.

Привлечь на участок насекомых-опылителей можно самостоятельно. "Телеграф" расскажет, как это сделать.

Посадите растения-медоносы. К таким относятся клевер, вереск, донник, фацелия, кориандр, иван-чай, горчица, люпин, подсолнечник. Идеально, чтобы на участке росли медоносы нескольких видов и цвели в разное время года.

Используйте сироп для растений. Разведите 1 ст.л. сахара, а лучше натурального меда в 1 л воды и обрызгайте утром или вечером в сухую погоду этим сиропом посадки и кроны цветущих деревьев.

Установите поилки. На возвышенностях возле грядок, деревьев или клумб поставьте несколько неглубоких плошек с водой. В них можно положить камушки или дощечки, чтобы насекомым было куда присесть и дотянуться до воды.

Откажитесь от использования химических препаратов в пользу народных средств. Опрыскивание растений химическими препаратами хоть и защищает от вредителей, но также убивает и полезных насекомых.

Поселите опылителей на участке. Наиболее сложный, но эффективный способ привлечь насекомых – поселить их в своем саду. Для этого придется установить ульи с пчелами рядом с плодовыми деревьями.

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