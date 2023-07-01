Без бджіл та джмелів не буде врожаю: як залучити на ділянку корисних комах

Комахи-запилювачі активно злітатимуться на ділянку

Урожай овочів, ягід та плодових дерев залежить від якості запилення. Достатку плодів не буде, якщо на ділянці не буде бджіл, ос та джмелів.

Залучити на ділянку комах-запилювачів можна самостійно. "Телеграф" розповість, як це зробити.

Посадіть рослини-медоноси. До таких відносяться конюшина, вереск, буркун, фацелія, коріандр, іван-чай, гірчиця, люпин, соняшник. Ідеально, щоб на ділянці росли медоноси кількох видів та цвіли у різну пору року.

Використовуйте сироп для рослин. Розведіть 1 ст. ложку цукру, а краще натурального меду в 1 л води та оббризкайте вранці або ввечері в суху погоду цим сиропом посадки та крони квітучих дерев.

Встановіть напувалки. На пагорбах біля грядок, дерев чи клумб поставте кілька неглибоких мишок із водою. У них можна покласти камінчики чи дощечки, щоб комахам було куди сісти та дотягнутися до води.

Відмовтеся від використання хімічних препаратів на користь народних засобів. Обприскування рослин хімічними препаратами хоч і захищає від шкідників, але вбиває і корисних комах.

Поселіть запилювачів на ділянці. Найскладніший, але ефективний спосіб привабити комах – поселити їх у своєму саду. Для цього доведеться встановити вулики з бджолами поряд із плодовими деревами.

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