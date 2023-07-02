Free love – free Ukraine: как Украину поддерживают на прайд-парадах по всему миру (фоторепортаж)

В Польше, Канаде, Великобритании и не только демонстранты Прайд месяца приносят украинские флаги и выступают против россии-агрессора

Продолжается Pride Month – Месяц гордости, во время которого по всему миру проходят акции в поддержку прав и свобод сообщества ЛГБТ+. Демонстранты в 2023 году приходят на парады не только с радужными флагами, а и приносят плакаты в поддержку Украины, которая борется с российскими оккупантами.

Как в разных странах поддерживают Украину на маршах в рамках Прайда 2023 – узнайте в фоторепортаже "Телеграфа". В одном из парадов даже поучаствовала украинская звезда, певица Оля Полякова.

Лондон, Великобритания, 1 июля 2023 года. Украинская сторона приняла участие в ЛГБТ-параде. Во главе колонны шла популярная певица Оля Полякова в эксклюзивном наряде супергероини-воительницы с гербом на груди, костюм разработал бренд Mü production.

Оля Полякова на ЛГБТ-марше в Лондоне. Фото: Getty Images

Лондонская поддержка Украины. Фото: Getty Images

На марше напомнили о путинских преступлениях. Фото: Getty Images

Атмосфера лондонского прайд-парада. Фото: Getty Images

Лондонские демонстранты не забыли об Украине. Фото: Getty Images

Торонто, Канада, 25 июня 2023 года. Украинские флаги можно было заметить и на прайд-акциях в Канаде.

Марш в поддержку ЛГБТ+ в Канаде. Фото: Getty Images

Вена, Австрия, 17 июня 2023 года. Участники акции в рамках Месяца гордости обмотаны флагами Украины, а одна из активисток держит плакат с надписью "free love — free Ukraine" (свободная любовь – свободная Украина).

Австрийцы поддержали Украину. Фото: Getty Images

Свободная любовь - свободна Украина. Фото: Getty Images

Варшава, Польша, 17 июня 2023 года. Украинские активисты из Kyiv Pride на Параде равенства вместе с поляками.

Украинцы на прайд-акции в Польше. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что много представителей ЛГБТ-сообщества в Украине борются на фронте с российскими захватчиками. Тем не менее, не все могут претендовать на защиту интересов из-за отсутствия в законодательстве разрешения на однополые браки.