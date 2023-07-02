Free love – free Ukraine: як Україну підтримують на прайд-парадах по всьому світу (фоторепортаж)

У Польщі, Канаді, Великій Британії і не лише демонстранти Прайд місяця приносять українські прапори та виступають проти росії-агресора

Триває Pride Month – Місяць гордості, під час якого по всьому світу відбуваються акції на підтримку прав і свобод спільноти ЛГБТ+. Демонстранти в 2023 році приходять на паради не лише з райдужними прапорами, а й приносять плакати на підтримку України, яка бореться із російськими окупантами.

Як у різних країнах підтримують Україну на маршах у рамках Прайду 2023 – дізнайтесь у фоторепортажі "Телеграфу". В одному з парадів навіть взяла участь українська зірка, співачка Оля Полякова.

Лондон, Великобританія, 1 липня 2023 року. Українська сторона взяла участь у ЛГБТ-параді. На чолі колони йшла популярна співачка Оля Полякова в ексклюзивному вбранні супергероїні-войовниці з гербом на грудях, костюм розробив бренд Mü production.

Оля Полякова на ЛГБТ-марші у Лондоні. Фото: Getty Images

Лондонська підтримка України Фото: Getty Images

На марші нагадали про путінські злочини. Фото: Getty Images

Атмосфера лондонського прайд-параду. Фото: Getty Images

Лондонські демонстранти не забули про Україну. Фото: Getty Images

Торонто, Канада, 25 червня 2023 року. Українські прапори можна було побачити і на прайд-акціях у Канаді.

Марш на підтримку ЛГБТ+ у Канаді. Фото: Getty Images

Відень, Австрія, 17 червня 2023 року. Учасники акції в рамках Місяця гордості обмотані прапорами України, а одна з активісток тримає плакат із написом "free love — free Ukraine" (вільне кохання – вільна Україна).

Австрійці підтримали Україну. Фото: Getty Images

Вільне кохання — вільна Україна. Фото: Getty Images

Варшава, Польща, 17 червня 2023 року. Українські активісти з Kyiv Pride на Параді рівності разом із поляками.

Українці на прайд-акції у Польщі. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що багато представників ЛГБТ-спільноти в Україні борються на фронті із російськими загарбниками. Проте не всі можуть претендувати на захист інтересів через відсутність у законодавстві дозволу на одностатеві шлюби.