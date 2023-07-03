Укр

Положите это на кухне и через час вы не увидите ни одной мухи: эффективный лайфхак

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как сделать ловушку для мух недорого - инструкция Новость обновлена 03 июля 2023, 11:51
Как сделать ловушку для мух недорого - инструкция. Фото santeplusmag.com

Благодаря этой хитрости, вы забудете, как выглядят мухи

Мухи могут быть настоящей неприятностью, особенно когда они летают рядом с вашей едой. Чтобы от них избавиться, есть множество различных ловушек, аэрозолей и спреев. Эти методы могут быть радикальными, но они далеко не экологичны, поэтому лучше сделать ловушки для мух самостоятельно.

Необязательно это все скупать, ведь существует простой и недорогой способ сделать эффективную ловушку для мух из обычных материалов, наверняка имеющихся в ваших кухонных шкафах, пишет santeplus.

Ловушка для мух своими руками: инструкция

Вам понадобится:

  • Банка
  • Яблочный уксус
  • Средство для мытья посуды
  • Лист бумаги

Что делать:

  1. Нагрейте в кастрюле стакан яблочного уксуса (достаточно будет столько, чтобы в этом количестве утонула муха), затем перелейте содержимое в стеклянную банку.
  2. Чтобы уменьшить поверхностное натяжение жидкости, добавьте 1 или 2 капли средства для мытья посуды (этот шаг очень важен, потому что он не даст мухам просто сесть на поверхность уксуса и улететь).
  3. Дальше, все, что вам нужно сделать, это свернуть лист, чтобы он служил воронкой, и вставить его в банку, оставив отверстие для входа мух.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отогнать от дома муравьев, тлю и любых других жуков. Один действенный лайфхак быстро устранит проблему с нашествием насекомых.

Теги:
#Ловушка #Лайфхак #Мухи #Вредитель