Положите это на кухне и через час вы не увидите ни одной мухи: эффективный лайфхак

Благодаря этой хитрости, вы забудете, как выглядят мухи

Мухи могут быть настоящей неприятностью, особенно когда они летают рядом с вашей едой. Чтобы от них избавиться, есть множество различных ловушек, аэрозолей и спреев. Эти методы могут быть радикальными, но они далеко не экологичны, поэтому лучше сделать ловушки для мух самостоятельно.

Необязательно это все скупать, ведь существует простой и недорогой способ сделать эффективную ловушку для мух из обычных материалов, наверняка имеющихся в ваших кухонных шкафах, пишет santeplus.

Ловушка для мух своими руками: инструкция

Вам понадобится:

Банка

Яблочный уксус

Средство для мытья посуды

Лист бумаги

Что делать:

Нагрейте в кастрюле стакан яблочного уксуса (достаточно будет столько, чтобы в этом количестве утонула муха), затем перелейте содержимое в стеклянную банку. Чтобы уменьшить поверхностное натяжение жидкости, добавьте 1 или 2 капли средства для мытья посуды (этот шаг очень важен, потому что он не даст мухам просто сесть на поверхность уксуса и улететь). Дальше, все, что вам нужно сделать, это свернуть лист, чтобы он служил воронкой, и вставить его в банку, оставив отверстие для входа мух.

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