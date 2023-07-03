Покладіть це на кухні і за годину ви не побачите жодної мухи: ефективний лайфхак
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Завдяки цій хитрощі, ви забудете, як виглядають мухи
Мухи можуть бути справжньою неприємністю, особливо коли вони літають поруч із вашою їжею. Щоб їх позбутися, є безліч різних пасток, аерозолів і спреїв. Ці методи можуть бути радикальними, але вони далеко не екологічні, тому краще зробити пастки для мух самостійно.
Необов’язково це все скуповувати, адже існує простий і недорогий спосіб зробити ефективну пастку для мух із звичайних матеріалів, які, напевно, є у ваших кухонних шафах, пише santeplus.
Пастка для мух своїми руками: інструкція
Вам знадобиться:
- Банка
- Яблучний оцет
- Засіб для миття посуду
- Аркуш паперу
Що робити:
- Нагрійте в каструлі склянку яблучного оцту (достатньо буде стільки, щоб у цій кількості потонула муха), потім перелийте вміст у скляну банку.
- Щоб зменшити поверхневий натяг рідини, додайте 1 або 2 краплі миття посуду (цей крок дуже важливий, тому що він не дасть мухам просто сісти на поверхню оцту і полетіти).
- Далі все, що вам потрібно зробити, це згорнути лист, щоб він служив лійкою, і вставити його в банку, залишивши отвір для входу мух.
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