Покладіть це на кухні і за годину ви не побачите жодної мухи: ефективний лайфхак

Завдяки цій хитрощі, ви забудете, як виглядають мухи

Мухи можуть бути справжньою неприємністю, особливо коли вони літають поруч із вашою їжею. Щоб їх позбутися, є безліч різних пасток, аерозолів і спреїв. Ці методи можуть бути радикальними, але вони далеко не екологічні, тому краще зробити пастки для мух самостійно.

Необов’язково це все скуповувати, адже існує простий і недорогий спосіб зробити ефективну пастку для мух із звичайних матеріалів, які, напевно, є у ваших кухонних шафах, пише santeplus.

Пастка для мух своїми руками: інструкція

Вам знадобиться:

Банка

Яблучний оцет

Засіб для миття посуду

Аркуш паперу

Що робити:

Нагрійте в каструлі склянку яблучного оцту (достатньо буде стільки, щоб у цій кількості потонула муха), потім перелийте вміст у скляну банку. Щоб зменшити поверхневий натяг рідини, додайте 1 або 2 краплі миття посуду (цей крок дуже важливий, тому що він не дасть мухам просто сісти на поверхню оцту і полетіти). Далі все, що вам потрібно зробити, це згорнути лист, щоб він служив лійкою, і вставити його в банку, залишивши отвір для входу мух.

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