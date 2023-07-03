Вовсе и не скажешь, что ему 71: легендарный Стинг впечатлил молодым видом (фото)

В октябре артисту 72, а выглядит он не более чем на 50

В воскресенье, 2 июля, в Кардиффе, Англия, состоялся концерт легендарного исполнителя и фронтмена рок-группы 70-х и 80-х годов The Police, британского музыканта и актера Стинга, настоящее имя которого Гордон Самнер. Стоит отметить, что 2 октября знаменитости исполнится 72 года, однако по нему этого совсем не скажешь.

71-летний Стинг очень изящно стареет — с виду и не скажешь, что ему больше 50-ти. На концерте в Кардиффе музыкант продемонстрировал свое подтянутое телосложение, когда вышел на сцену в обтягивающей серой футболке, обнажающей мускулистые руки и выделяющей крепкий пресс артиста, и в белых джинсах, которые показывали подкачанные ноги.

Впрочем, такой молодой вид певца и не удивителен, ведь он уже много лет следит за своим питанием и каждый день занимается йогой. Стинг отмечает, что все это позволяет ему держаться в такой хорошей форме.

Также в списке "вечной молодости" артиста — музыка, любовь и тантрический секс.

Наряд Стинга отлично подчеркнул его подтянутое тело Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Музікант все также кайфует на сцене Фото: Getty Images

Короткие рукава на футболке отлично выделяют мускулистые руки певца Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что на ежегодном Каннском кинофестивале 2023 с новым фильмом выступал британский актер Джуд Лоу. 50-летняя звезды "Шерлока Холмса" отрастил усы и заметно постарел.