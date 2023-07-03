Зовсім і не скажеш, що йому 71: легендарний Стінг вразив молодим виглядом (фото)

У жовтні артисту 72, а виглядає він не більш як на 50

У неділю, 2 липня, у Кардіффі, Англія, відбувся концерт легендарного виконавця та фронтмена рок-гурту 70-х та 80-х років The Police, британського музиканта та актора Стінга, справжнє ім’я якого Гордон Самнер. Варто зазначити, що 2 жовтня знаменитості виповниться 72 роки, проте щодо нього цього зовсім не скажеш.

71-річний Стінг дуже витончено старіє — на вигляд і не скажеш, що йому більше 50-ти. На концерті в Кардіффі музикант продемонстрував свою підтягнуту статуру, коли вийшов на сцену в сірій футболці в обтяжку, що оголила м’язисті руки і виділила міцний прес артиста, і в білих джинсах, які показували ноги, що підкачали.

Втім, такий молодий вигляд співака і не дивний, адже він уже багато років стежить за своїм харчуванням і щодня займається йогою. Стінг зазначає, що все це дозволяє йому триматися у такій добрій формі.

Також у списку "вічної молодості" артиста — музика, кохання та тантричний секс.

Вбрання Стінга відмінно підкреслило його підтягнуте тіло Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Музікант також кайфує на сцені Фото: Getty Images

Короткі рукави на футболці чудово виділяють м’язисті руки співака Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що на щорічному Канському кінофестивалі 2023 року з новим фільмом виступав британський актор Джуд Лоу. 50-річна зірка "Шерлока Холмса" відростила вуса і помітно постарів.