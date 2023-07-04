Как отогнать комаров чашкой кофе: гениальный метод для летнего сезона

Отличная натуральная альтернатива различным спреям от насекомых

Комары — вредные насекомые, которые размножаются летом и укусы которых являются самой распространенной проблемой сезона. К счастью, есть решение этой проблемы, не требующее применения химикатов.

Существует эффективный природный инсектицид, убивающий комаров, пишет santeplus. И это — кофейная гуща. Как работает этот гениальный лайфхак — далее.

Как отогнать комаров с помощью кофе

Отпугнуть этих насекомых за короткое время вполне возможно с помощью кофейной гущи. Это "средство" обладает отличным репеллентным эффектом от комаров.

Для того чтобы отогнать вредителя, насыпьте этот коричневый порошок на алюминиевую фольгу, которую вы положите в миску. Дайте гуще высохнуть в течение нескольких минут, и подожгите все зажигалкой или спичкой, как ладан.

Этот ингредиент и без того издает довольно сильный запах, а при сжигании он становится еще сильнее. Поэтому кофейная гуща — это радикальное решение для отпугивания комаров и придания деликатного аромата вашему дому.

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