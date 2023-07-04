Як відігнати комарів чашкою кави: геніальний метод для літнього сезону

Відмінна натуральна альтернатива різним спреям від комах

Комарі – шкідливі комахи, які розмножуються влітку та укуси яких є найпоширенішою проблемою сезону. На щастя, є вирішення цієї проблеми, що не потребує застосування хімікатів.

Існує ефективний природний інсектицид, що вбиває комарів, пише santeplus. І це – кавова гуща. Як працює цей геніальний лайфхак – далі.

Як відігнати комарів за допомогою кави

Відлякати цих комах за короткий час цілком можливо за допомогою кавової гущі. Цей "засіб" має відмінний репелентний ефект від комарів.

Щоб відігнати шкідника, насипте цей коричневий порошок на алюмінієву фольгу, яку ви покладете в миску. Дайте густіше висохнути протягом декількох хвилин, і підпаліть все запальничкою або сірником, як ладан.

Цей інгредієнт і без того видає досить сильний запах, а при спалюванні він стає ще сильнішим. Тому кавова гуща – це радикальне рішення для відлякування комарів та надання делікатного аромату вашій оселі.

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