Названы неудачники недели по картам Таро: этих знаков преследуют проблемы и депрессия
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Карты Таро также рассказывают, как сгладить неприятности
Не для всех знаков Зодиака начало июля ознаменуется счастьем и радостью, у некоторых пока наблюдаются дурное настроение и проблемы в отношениях с окружающими.
Такими знаками являются Близнецы, Козероги и Весы, говорит гороскоп Таро от "Телеграфа", составленный на неделю по 9 июля.
Близнецам выпала перевернутая Королева пентаклей
Эта неделя у Вас скорее всего весьма неприятная. Возможно, наблюдаются проблемы, срыв планов, ссоры с близкими, пропало желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.
Козерогам выпала перевернутая Королева кубков
В этом положении карта предупреждает, что Вы можете быть подвержены унылому, депрессивному настроению, из-за чего захочется предаться плохим привычкам, забыться и заняться самокопанием, — вместо этого лучше попробуйте занять себя чем-то приятным, чтобы отвлечься.
Весам выпал перевернутый Туз пентаклей
Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она предупреждает, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца июля по картам Таро.