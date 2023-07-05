Названы неудачники недели по картам Таро: этих знаков преследуют проблемы и депрессия

Карты Таро также рассказывают, как сгладить неприятности

Не для всех знаков Зодиака начало июля ознаменуется счастьем и радостью, у некоторых пока наблюдаются дурное настроение и проблемы в отношениях с окружающими.

Такими знаками являются Близнецы, Козероги и Весы, говорит гороскоп Таро от "Телеграфа", составленный на неделю по 9 июля.

Близнецам выпала перевернутая Королева пентаклей

Эта неделя у Вас скорее всего весьма неприятная. Возможно, наблюдаются проблемы, срыв планов, ссоры с близкими, пропало желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Козерогам выпала перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы можете быть подвержены унылому, депрессивному настроению, из-за чего захочется предаться плохим привычкам, забыться и заняться самокопанием, — вместо этого лучше попробуйте занять себя чем-то приятным, чтобы отвлечься.

Весам выпал перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она предупреждает, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца июля по картам Таро.