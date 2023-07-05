Названі невдахи тижня за картами Таро: цих знаків переслідують проблеми та депресія

Карти Таро також розповідають, як згладити неприємності

Не для всіх знаків Зодіаку початок липня ознаменується щастям та радістю, у деяких поки що спостерігаються поганий настрій та проблеми у відносинах з оточуючими.

Такими знаками є Близнюки, Козороги та Терези, говорить гороскоп Таро від "Телеграфу", складений на тиждень до 9 липня.

Близнюкам випала перевернута Королева пентаклів

Цей тиждень у Вас швидше за все вельми неприємний. Можливо, спостерігаються проблеми, зрив планів, сварки з близькими, зникло бажання розвиватися чи щось робити. Карти Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Козорогам випала перегорнута Королева кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви можете бути схильні до похмурого, депресивного настрою, через що захочеться забутися і зайнятися самокопанням, — замість цього краще спробуйте зайняти себе чимось приємним, щоб відволіктися.

Терезам випав перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона попереджає, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця липня за картами Таро.