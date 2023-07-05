Слизни исчезнут за одну ночь: какую самодельную ловушку разместить на участке

Слизням в огороде и саду не место, и один популярный напиток прогонит их

Вредители – угроза урожая для любого дачника. В саду и на огороде часто селятся улитки, а культуры атакуют слизни. К счастью, есть простой способ избавиться от нежелательных гостей с помощью самодельной ловушки.

Слизни исчезнут за одну ночь, если разместить на участке особую пивную приманку. Действенным лайфхаком поделилось издание Express.

Трудам дачника придет конец, если на участке расселятся слизни, которые способны прогрызть себе путь к любому растению. Эти твари поедают не только листья, а и плоды различных культур. Магазинные средства не всегда справляются с вредителями, поэтому стоит воспользоваться проверенной альтернативой.

Как избавиться от слизней на участке? Выходом станет самодельная пивная ловушка. Для этого наполните тару пивом и закапайте до уровня краев в почву рядом с растениями, которые нужно защитить от паразитов. Слизни не могут устоять перед дрожжевым запахом пива, заползут в емкость и утонут. Считается, что запах дрожжей в пиве похож на запах гниющей растительности и забродивших фруктов, а это то, что слизни обожают.

Ловушки привлекают слизней только в ограниченном диапазоне, поэтому следует размещать приманки примерно через каждый квадратный метр. Кроме того, раствор пива быстро испаряется, и так что пополняйте контейнеры каждые несколько дней. Если на улице прошел дождь, то не забудьте обновить "антислизневый раствор".

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