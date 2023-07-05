Слимаки зникнуть за одну ніч: яку саморобну пастку розмістити на ділянці

Слимакам на городі та в саду не місце, і один популярний напій прожене їх

Шкідники – загроза врожаю будь-якого дачника. У саду та на городі часто селяться равлики, а культури атакують слимаки. На щастя, є простий спосіб позбутися небажаних гостей за допомогою пастки.

Слимаки зникнуть за одну ніч, якщо розмістити на ділянці особливу пивну приманку. Дієвим лайфхаком поділилося видання Express.

Зусиллям дачника настане кінець, якщо на ділянці розселяться слимаки, які здатні прогризти собі шлях до будь-якої рослини. Ці тварюки поїдають не тільки листя, а й плоди різних культур. Магазинні засоби не завжди справляються із шкідниками, тому варто скористатися перевіреною альтернативою.

Як позбутися слимаків на ділянці? Виходом стане саморобна пивна пастка. Для цього наповніть тару пивом та закапайте до рівня країв у ґрунт поруч із рослинами, які потрібно захистити від паразитів. Слимаки не можуть встояти перед дріжджовим запахом пива, заповзуть у ємність і потонуть. Вважається, що запах дріжджів у пиві схожий на запах гнилої рослинності й фруктів, що забродили, а це те, що слимаки обожнюють.

Пастки залучають слимаків лише в обмеженому діапазоні, тому слід розміщувати приманки приблизно через кожен квадратний метр. Крім того, розчин пива швидко випаровується, і тому поповнюйте контейнери кожні кілька днів. Якщо на вулиці пройшов дощ, то не забудьте оновити "антислизневий розчин".

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