Справится даже ребенок: самый ленивый способ борьбы с колорадским жуком

Благодаря этому лайфхаку не придется тратить время на сбор жуков

Пластиковым бутылкам из-под напитков придумали разнообразное применение. Не остались в стороне и дачники. Кто-то использует бутылки для капельного полива, кто-то готовит в них подкормки. С помощью пластиковых бутылок даже научились бороться с колорадским жуком.

При желании сделать ловушку для вредителей сможет каждый. Для этого нужно срезать горлышко пластиковой бутылки и положить внутрь пару кусочком картофеля.

После этого нужно вырыть в почву яму, глубина которой будет соответствовать высоте бутылки. Затем нужно поставить емкость в яму. Срез должен находиться на уровне земли.

Задумка заключается в том, что почувствовав угощение жуки бросятся к нему. Вредители будут падать на дно бутылки, а вот выбраться из нее они уже не смогут. Останется только в коне дня высыпать из ловушки собравшихся вредителей и уничтожать их. Если кусочки картофеля почернели или засохли, нужно обновить приманку. Также стоит отметить, что на большом участке стоит расставлять сразу несколько таких ловушек.

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