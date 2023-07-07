Не сгниет аж до весны: как правильно собирать лук для хранения летом

Спешка в этом деле только помешает

Июль — это очень продуктивный месяц для огородников, когда сидеть на месте совсем нет времени. Какие-то овощи нужно удобрять, весь огород нужно обязательно полить, а некоторые — уже пора собирать. К примеру, лук.

Как отмечает портал prostoway, многие дачники не знают как правильно собирать урожай лука, поэтому овощ "не доживает" до весны и очень быстро гниет. Давайте вместе разбираться что и к чему.

Как правильно собирать лук летом

Первое — если стебли растения уже "легли" и пожелтели, то это признак того, что вскоре урожай нужно будет собирать.

Второе — важно собирать лук в сухой день, чтобы излишняя влага не спровоцировала быстрое гниение.

Третье — обратите внимание на прогноз погоды. Если дождей не прогнозируют, оставьте выкопанный лук на день на грядке, чтобы он подсох.

Что касается копания, то его нужно производить, когда земля плотная. Это нужно для того чтобы не повредить корневую систему лука.

И последнее — при обрезке стеблей, оставляйте 3-5 сантиметровые хвостики. Это поможет луку лучше подсохнуть, что поможет увеличить время его хранения.

Ранее "Телеграф" писал, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей