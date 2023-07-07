Не сгниет аж до весны: как правильно собирать лук для хранения летом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Спешка в этом деле только помешает
Июль — это очень продуктивный месяц для огородников, когда сидеть на месте совсем нет времени. Какие-то овощи нужно удобрять, весь огород нужно обязательно полить, а некоторые — уже пора собирать. К примеру, лук.
Как отмечает портал prostoway, многие дачники не знают как правильно собирать урожай лука, поэтому овощ "не доживает" до весны и очень быстро гниет. Давайте вместе разбираться что и к чему.
Как правильно собирать лук летом
- Первое — если стебли растения уже "легли" и пожелтели, то это признак того, что вскоре урожай нужно будет собирать.
- Второе — важно собирать лук в сухой день, чтобы излишняя влага не спровоцировала быстрое гниение.
- Третье — обратите внимание на прогноз погоды. Если дождей не прогнозируют, оставьте выкопанный лук на день на грядке, чтобы он подсох.
- Что касается копания, то его нужно производить, когда земля плотная. Это нужно для того чтобы не повредить корневую систему лука.
- И последнее — при обрезке стеблей, оставляйте 3-5 сантиметровые хвостики. Это поможет луку лучше подсохнуть, что поможет увеличить время его хранения.
Ранее "Телеграф" писал, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей