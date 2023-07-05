Чем поливать огурцы, чтобы они не болели и больше плодоносили: секрет опытных дачников

Если подкормить огурцы одним натуральным продуктом, урожая получите в разы больше

При выращивании огурцов на огороде важно не забывать про правильный полив и полезные удобрения. К тому же, необязательно тратить деньги на магазинные средства: эффективную подкормку легко приготовить из одного подручного продукта.

Опытные дачники рекомендуют поливать огурцы раствором из кислого молока, чтобы растение не болело и больше плодоносило. Об этом рассказывает ukr.media.

Мучнистая роса и другие инфекции часто атакуют грядки с огурцами. Решить эту проблему легко, если внести кисломолочное удобрение. Молоко не первой свежести насытит культуры кальцием. Благодаря подкормке огурцы будут расти быстрее и давать больше плодов.

Как приготовить удобрение из кислого молока для огурцов? Возьмите главный ингредиент – кислое молоко жирностью не более 3%. Разбавьте продукт с водой в равных частях. Жидкая подкормка готова. Важный совет дачникам: лейте кисломолочный раствор именно под корень растения.

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