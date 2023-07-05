Чим поливати огірки, щоб вони не хворіли та більше плодоносили: секрет досвідчених дачників

Якщо підгодувати огірки одним натуральним продуктом, урожаю отримаєте в рази більше

При вирощуванні огірків на городі важливо не забувати про правильний полив та корисні добрива. До того ж необов’язково витрачати гроші на магазинні засоби: ефективне підживлення легко приготувати з одного підручного продукту.

Досвідчені дачники рекомендують поливати огірки розчином із кислого молока, щоб рослина не хворіла і більше плодоносила. Про це розповідає ukr.media.

Борошниста роса та інші інфекції часто атакують грядки з огірками. Вирішити цю проблему легко, якщо внести добрива. Молоко не першої свіжості наситить культури кальцієм. Завдяки підживленню огірки зростатимуть швидше і даватимуть більше плодів.

Як приготувати добриво з кислого молока для огірків? Візьміть головний інгредієнт – кисле молоко жирністю не більше 3%. Розбавте продукт із водою у рівних частинах. Рідке підживлення готове. Важлива порада дачникам: лийте кисломолочний розчин саме під корінь рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим ще удобрюють огірки досвідчені городники. А ще ми писали про ефективні методи боротьби зі шкідниками на огірках, головним з яких є попелиця.