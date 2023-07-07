Не згниє аж до весни: як правильно збирати цибулю для зберігання влітку

Поспіх у цій справі тільки завадить

Липень – це дуже продуктивний місяць для городників, коли сидіти дома зовсім немає часу. Якісь овочі потрібно удобрювати, весь город потрібно обов’язково полити, а деякі вже пора збирати. Наприклад, цибуля.

Як зазначає портал prostoway, багато дачників не знають, як правильно збирати врожай цибулі, тому овоч "не доживає" до весни і дуже швидко гниє. Давайте разом розбиратися, що і до чого.

Як правильно збирати цибулю влітку

Перше — якщо стебла рослини вже "лягли" і пожовтіли, то це ознака того, що незабаром урожай потрібно буде збирати.

Друге — важливо збирати цибулю сухого дня, щоб зайва волога не спровокувала швидке гниття.

Третє – зверніть увагу на прогноз погоди. Якщо дощів не прогнозують, залиште викопану цибулю на день на грядці, щоб вона підсохла.

Що ж до копання, його потрібно виробляти, коли земля щільна. Це потрібно для того, щоб не пошкодити кореневу систему цибулі.

І останнє – при обрізанні стебел, залишайте 3-5 сантиметрові хвостики. Це допоможе цибулі краще підсохнути, що допоможе збільшити час її зберігання.

Раніше "Телеграф" писав, чим потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.