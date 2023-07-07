Впорається навіть дитина: найлінивіший спосіб боротьби з колорадським жуком

Завдяки цьому лайфхаку не доведеться витрачати час на збирання жуків.

Пластиковим пляшкам з-під напоїв вигадали різноманітне застосування. Не залишилися осторонь і дачники. Хтось використовує пляшки для краплинного поливу, хтось готує в них підживлення. За допомогою пластикових пляшок навіть навчилися боротися із колорадським жуком.

За бажання зробити пастку для шкідників зможе кожен. Для цього потрібно зрізати шийку пластикової пляшки й покласти всередину пару шматочком картоплі.

Після цього потрібно вирити в ґрунті яму, глибина якої буде відповідати висоті пляшки. Потім потрібно поставити ємність у яму. Зріз повинен бути на рівні землі.

Задум полягає в тому, що відчувши частування жуки кинуться до нього. Шкідники будуть падати на дно пляшки, а ось вибратися з неї вони вже не зможуть. Залишиться тільки в кінці дня висипати з пастки шкідників, що зібралися, і знищити їх. Якщо шматочки картоплі почорніли чи засохли, потрібно оновити приманку. Також варто зазначити, що на великій ділянці варто розставляти одразу кілька таких пасток.

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