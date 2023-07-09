Осенью успеете собрать урожай: какие культуры можно посадить в июле

В июле освобождаются грядки, не хочется их оставлять пустующими

Если хотите осенью собрать больший урожай, то в июле на огороде еще можно посеять несколько культур, которые успеют созреть и порадовать вас хорошими плодами. Но сделать это нужно в начале месяца.

Эксперты в материале Gazeta рассказали, что опытные огородники знают, по крайней мере, четыре культуры, которые можно посеять в начала второго летнего месяца и при правильном уходе, получить к осени вкусные овощи.

Что можно успеть посадить в июле

Морковь

Если хотите собрать в этом году больше моркови, тогда самое время еще раз ее посеять. Этот овощ хорошо выдерживает нехватку влаги, но следите за тем, чтобы морковь не стала добычей морковной мухи.

Редис

Если хотите приумножить урожай редиса, тогда сеять его нужно раз в две недели. С начала июля овощ еще можно посеять несколько раз, но почва при этом должна быть хорошо удобренная и влажная.

Китайская листовая капуста

Эксперты говорят, что пустующие грядки в июле можно засеять и китайской листовой капустой, но ей нужно много солнечного света и влажная почва. Также не забывайте ее регулярно поливать водой.

Свекла

В начале месяца также можно посеять свеклу, но помните, что овощ любит солнце и не переносит холодную погоду, поэтому не затягивайте с посевом. Свеклу необходимо регулярно поливать и защитить ее от вредителей.

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