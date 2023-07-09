Восени встигнете зібрати врожай: які культури можна посадити у липні

У липні звільняються грядки, не хочеться їх залишати порожніми

Якщо хочете восени зібрати більший урожай, то в липні на городі ще можна посіяти кілька культур, які встигнуть дозріти та порадувати вас гарними плодами. Але зробити це потрібно на початку місяця.

Експерти в матеріалі Gazeta розповіли, що досвідчені городники знають принаймні чотири культури, які можна посіяти на початку другого літнього місяця і при правильному догляді отримати до осені смачні овочі.

Що можна встигнути посадити у липні

Морква

Якщо хочете зібрати цього року більше моркви, тоді саме час її ще раз посіяти. Цей овоч добре витримує нестачу вологи, але слідкуйте за тим, щоб морква не стала здобиччю морквяної мухи.

Редиска

Якщо хочете примножити врожай редиски, тоді сіяти її потрібно раз на два тижні. З початку липня овоч ще можна посіяти кілька разів, але грунт при цьому повинен бути добре удобрений і вологий.

Китайська листова капуста

Експерти кажуть, що грядки, які пустують, у липні можна засіяти і китайською листовою капустою, але їй потрібно багато сонячного світла і вологий грунт. Також не забувайте її регулярно поливати водою.

Буряк

На початку місяця можна посіяти буряк, але пам’ятайте, що овоч любить сонце і не переносить холодну погоду, тому не затягуйте з посівом. Буряк необхідно регулярно поливати та захистити його від шкідників.

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