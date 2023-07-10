Самсонов день: что нельзя делать 10 июля, чтобы не навлечь беду на семью

Сны в ночь на 10 июля всегда сбываются

В понедельник, 10 июля, по православной традиции, согласно церковному календарю, отмечается память преподобного Самсона, который был искусным врачом и бескорыстно лечил всех нуждающихся. В народе его также называли Сеногноем, потому что в этот день заготовленное сено крестьян часто промокало от дождя и начинало гнить.

На Самсона Сеногноя важно проявлять щедрость и доброту к окружающим. В старину принято было приглашать гостей и угощать их разнообразными блюдами. Бедным и нуждающимся 10 июля оказывалась щедрая помощь и поддержка.

Верующие в целебную мощь трав и растений собирались в этот день в лесу, чтобы набрать их для себя. Люди верили, что природа наполняется силой святого Сампсона, способного исцелять от любых, даже самых серьезных болезней.

Девушки предсказывали будущее по своим снам. Считалась, что все положительные сновидения в ночь на 10 июля обязательно сбудутся.

Что нельзя делать 10 июля

Злиться и обижаться на близких — можно навлечь беду и надолго разрушить гармонию в отношениях с любимым человеком.

Признаваться в любви и делать предложение руки и сердца — можно столкнуться с обстоятельствами, которые негативно повлияют на личную жизнь.

Отправляться в дальнее путешествие или переезжать — новые начинания закончатся крахом.

Убираться в доме — это может привести к кошмарам и неурядицам.

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