Самсонів день: що не можна робити 10 липня, щоб не накликати біду на сім’ю

Сни у ніч на 10 липня завжди збуваються

У понеділок, 10 липня, за православною традицією, згідно з церковним календарем, відзначається пам’ять преподобного Самсона, який був майстерним лікарем і безкорисливо лікував усіх, хто цього потребував. У народі його називали Сіногнієм, бо цього дня заготовлене сіно селян часто промокало від дощу та починало гнити.

На Самсона Сіногнія важливо проявляти щедрість і доброту до оточуючих. За старих часів прийнято було запрошувати гостей та пригощати їх різноманітними стравами. Бідним та нужденним 10 липня надавалася щедра допомога та підтримка.

Ті, хто вірив в цілющу міць трав і рослин, збиралися цього дня в лісі, щоб набрати їх для себе. Люди вірили, що природа наповнюється силою святого Сампсона, здатного зцілювати від будь-яких, навіть найсерйозніших хвороб.

Дівчата передбачали майбутнє по своїх снах. Вважалася, що всі позитивні сновидіння у ніч на 10 липня обов’язково здійсняться.

Що не можна робити 10 липня

Злитися та ображатися на близьких — можна накликати лихо і надовго зруйнувати гармонію у стосунках із коханою людиною.

Освідчуватися в коханні та робити пропозицію руки та серця — можна зіткнутися з обставинами, які негативно вплинуть на особисте життя.

Вирушати у далеку подорож чи переїжджати — нові починання закінчаться крахом.

Прибиратися в оселі — це може призвести до кошмарів та негараздів.

Нагадаємо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.