Будьте бдительны: эти знаки Зодиака вот-вот могут стать жертвами обмана, предупреждают карты Таро

Им стоит дважды подумать, прежде чем что-то сделать или сказать

В середине июля 2023 года некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с предательством и аферистами, а другие могут сами ввести себя в заблуждения и создать себе этим проблемы.

Речь идет про такие знаки Зодиака как Дева, Весы, Скорпион и Водолей, говорит гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 июля включительно.

Девам выпала перевернутая Шестерка пентаклей

Вскоре у Вас могут возникнуть трудности финансового характера, ввиду чего стоит отказаться от азартных игр и заключения сделок, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.

Весам выпали перевернутые Влюбленные

Этот знак может обмануть себя без посторонней помощи, — в этом положении карта предупреждает, что Весы на этой неделе могут быть чрезмерно эмоциональными, из-за чего могут принять плохие решения.

Скорпионам выпал перевернутый Король мечей

Скорпионы в середине июля тоже могут сделать ошибочные выводы, руководствуясь которыми могут быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Водолеям выпала перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в ближайшие дни Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.