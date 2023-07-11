Будьте пильні: ці знаки Зодіаку ось-ось можуть стати жертвами обману, попереджають карти Таро

Їм варто двічі подумати, перш ніж щось зробити чи сказати

У середині липня 2023 року деякі знаки Зодіаку можуть зіткнутися із зрадою та аферистами, а інші можуть самі ввести себе в оману та створити собі цим проблеми.

Йдеться про такі знаки Зодіаку як Діва, Терези, Скорпіон та Водолій, говорить гороскоп Таро на тиждень з 10 по 16 липня включно.

Дівам випала перевернута Шістка пентаклів

Незабаром у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, через що варто відмовитися від азартних ігор та укладання угод, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.

Терезам випали перевернуті Закохані

Цей знак може обдурити себе без сторонньої допомоги, — у цьому положенні карта попереджає, що Терези на цьому тижні можуть бути надмірно емоційними, через що можуть ухвалити погані рішення.

Скорпіонам випав перевернутий Король мечів

Скорпіони в середині липня теж можуть зробити помилкові висновки, керуючись якими можуть бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Водоліям випала перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що найближчими днями Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.