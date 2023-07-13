Собор 12-ти апостолов, или вторая Пасха: как миновать проблемы в этот день

Сегодня неблагоприятен день для любых манипуляций с волосами

В четверг, 13 июля 2023 года, православная церковь отмечает праздник Собора святых славных и всехвальных 12 апостолов. Это торжество посвящено ученикам Иисуса Христа и их значимому вкладу в распространение христианства по всему миру.

На земле у Сына Божьего было двенадцать учеников-последователей: Петр, Андрей Первозванный, Иоанн Богослов, Иаков Зеведеев, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иуда Иаковлев, Иаков Алфеев, Симон Зилот и Иуда Искариот. Позже, после предательства Искариота, его место занял Матфий.

В день празднования Собора 12 апостолов, христиане обязательно собираются в церкви для того, чтобы помолиться. В этот особый день они произносят молитву "Отче наш" и обращаются к Богу с просьбами о счастье, мире, добре и всевозможных благах.

12 июля верующие окрашивают яйца. Этот праздник считается второй Пасхой, поэтому яйца традиционно покрываются яркими оттенками желтого, красного и оранжевого цветов. Наши предки верили, что яйца такого цвета принесут процветание и счастье в дом.

Что нельзя делать 13 июля

Предаваться унынию и грусти — проблем и негативных последствий не миновать.

Сквернословить или ссориться — приведет к черной полосе в жизни.

Спать после рассвета и до заката — можно проспать свою удачу и счастье.

Идти к парикмахеру — стрижка может укоротить судьбу человека.

Назначать встречи и свидания на первую половину дня — окажутся неудачными.

Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.