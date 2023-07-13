Собор 12-ти апостолів, або другий Великдень: як уникнути проблем у цей день

Сьогодні несприятливий день для будь-яких маніпуляцій із волоссям

У четвер, 13 липня 2023 року, православна церква відзначає свято Собору святих славних та всехвальних 12 апостолів. Ця урочистість присвячена учням Ісуса Христа та їхньому значному внеску у поширення християнства по всьому світу.

На землі у Сина Божого було дванадцять учнів-послідовників: Петро, Андрій Первозванний, Іоанн Богослов, Яків Зеведеїв, Пилип, Варфоломій, Хома, Матвій, Юда Яковлєв, Яків Алфєєв, Симон Зілот та Юда Іскаріот. Пізніше, після зради Іскаріота, його місце зайняв Матфій.

У день святкування Собору 12 апостолів християни обов’язково збираються в церкві для того, щоб помолитися. У цей особливий день вони вимовляють молитву "Отче наш" і звертаються до Бога з проханнями про щастя, мир, добро і всілякі блага.

12 липня віряни фарбують яйця. Це свято вважається другим Великоднем, тому яйця традиційно покриваються яскравими відтінками жовтого, червоного та помаранчевого кольорів. Наші пращури вірили, що яйця такого кольору принесуть процвітання та щастя в оселю.

Що не можна робити 13 липня

Вдаватися до смутку — проблем і негативних наслідків не уникнути.

Лихословити чи сваритися — приведе до чорної смуги у житті.

Спати після світанку і до заходу сонця — можна проспати свою удачу і щастя.

Іти до перукаря — стрижка може вкоротити долю людини.

Призначати зустрічі та побачення на першу половину дня — виявляться невдалими.

Нагадаємо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.