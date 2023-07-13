Как самостоятельно определить кислотность почвы: простой трюк со смородиной

От этого фактора напрямую зависит, как выращивать ту или иную культуру

Для владельцев земельных участков очень важно знать кислотность почвы. От этого фактора напрямую зависит развитие растений и урожайность. Неправильный грунт будет попросту убивать растение.

Много растений хорошо растут на слабокислых, нейтральных или слабощелочных почвах. Повышенная кислотность подавляет полезную микрофлору в почве, минеральные удобрения не переходят в легкодоступную форму и в итоге растения плохо усваивают питательные вещества. Сильнощелочная среда тормозит усвоение растениями полезных элементов.

Как определить кислотность почвы на участке

Для точного определения кислотности нужно использовать лакмусовую бумагу. Но можно обойтись без нее. Достаточно будет кипятка и нескольких листьев смородины.

Листья смородины поместите в прозрачную емкость (стакан или банку), залейте горячей водой и дайте остыть. Процедит воду и добавьте в нее кусочек земли с вашего участка.

Если жидкость окрасится в красный цвет, значит почва на участке кислая.

Если жидкость приобретет зеленый оттенок, то земля обладает слабой кислотностью. Если получится синий цвет — это говорит о нейтральной реакции почвы.

Об уровне кислотности почвы сигнализируют и так называемые растения-индикаторы.

Кислую почву любят: хвощ полевой, мята, ромашка, щавель, мох, подорожник.

Слабокислый или нейтральный грунт предпочитают: клевер, василек, лютик, полевой вьюнок.

Щелочная почва хороша для роста дикого мака, полевой горчицы.

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