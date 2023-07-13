Як самостійно визначити кислотність ґрунту: простий трюк зі смородиною

Від цього фактора безпосередньо залежить, як вирощувати ту чи іншу культуру

Для власників земельних ділянок дуже важливо знати кислотність ґрунту. Від цього фактора безпосередньо залежить розвиток рослин та врожайність. Неправильний ґрунт буде просто вбивати рослину.

Багато рослин добре ростуть на слабокислих, нейтральних або слаболужних ґрунтах. Підвищена кислотність пригнічує корисну мікрофлору в ґрунті, мінеральні добрива не переходять у доступну форму і в результаті рослини погано засвоюють поживні речовини. Сильно лужне середовище гальмує засвоєння рослинами корисних елементів.

Як визначити кислотність ґрунту на ділянці

Для точного визначення кислотності необхідно використовувати лакмусовий папір. Але можна обійтись без нього. Достатньо буде окропу та кількох листків смородини.

Листя смородини помістіть у прозору ємність (склянку або банку), залийте гарячою водою і дайте охолонути. Процідіть воду і додайте в неї шматочок землі з вашої ділянки.

Якщо рідина забарвиться в червоний колір, то ґрунт на ділянці кислий.

Якщо рідина набуде зеленого відтінку, то земля має слабку кислотність.

Якщо вийде синій колір — це говорить про нейтральну реакцію ґрунту.

Про рівень кислотності ґрунту сигналізують і так звані рослини-індикатори.

Кислий ґрунт люблять: хвощ польовий, м’ята, ромашка, щавель, мох, подорожник.

Слабокислому або нейтральному ґрунту віддають перевагу: конюшина, волошка, жовтець, польовий берізок.

Лужний ґрунт хороший для зростання дикого маку, польової гірчиці.

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