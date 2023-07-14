Летние Кузьминки: что нужно делать 14 июля, чтобы в семье всегда были деньги

В этот день устраивались девичники, а самим женщинам было запрещено работать

В эту пятницу по церковному календарю православные верующие отмечают день памяти братьев, святых Дамиана и Космы. Этот церковный праздник в народе имеет множество названий. Некоторые из самых распространенных – Летние Кузьминки, день Кузьмы и Демьяны, Женский день.

14 июля женщины организовывали девичники. Мужчинам было запрещено входить в места, где находились их жены, родственницы и подруги. Во время таких посиделок женщины варили варенье, готовили кашу, веселились, радовались жизни. Помимо каши, на столе были разнообразные растительные блюда и пиво.

В этот праздник женщинам категорически запрещалось работать, поскольку считалось, что те из них, кто нарушит этот запрет, станут горбатыми. А вот откладывание больших покупок и экономия денег в Летние Кузьминки, как верили наши предки, принесет семье финансовую стабильность и благополучие.

Что нельзя делать 14 июля

Женщинам трудиться — в будущем им придется работать еще больше.

Сваренное малиновое варенье давать кому-либо чужому — у мужа появится любовница.

Завидовать успехам и достижениям других. Лучше порадоваться за них, чтобы привлечь к себе удачу.

Рассказывать свои секреты — они станут общественным достоянием.

Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.