Літні Кузьминки: що треба робити 14 липня, щоб у сім’ї завжди були гроші

Цього дня влаштовувалися дівич-вечори, а самим жінкам було заборонено працювати

Цієї п’ятниці за церковним календарем православні віряни відзначають день пам’яті братів, святих Даміана та Косми. Це церковне свято у народі має безліч назв. Деякі з найпоширеніших – Літні Кузьминки, день Кузьми та Дем’яни, Жіночий день.

14 липня жінки організовували дівич-вечори. Чоловікам було заборонено входити до місць, де були їхні дружини, родички та подруги. Під час таких посиденьок жінки варили варення, готували кашу, веселилися, раділи життю. Крім каші, на столі були різноманітні рослинні страви та пиво.

У це свято жінкам категорично заборонялося працювати, оскільки вважалося, що ті, хто порушить цю заборону, стануть горбатими. А ось відкладання великих покупок та економія грошей у Літні Кузьминки, як вірили наші предки, принесе родині фінансову стабільність та добробут.

Що не можна робити 14 липня

Жінкам працювати — у майбутньому їм доведеться працювати ще більше.

Зварене малинове варення давати комусь чужому — у чоловіка з’явиться коханка.

Заздрити успіхам та досягненням інших. Краще порадіти за них, щоби привернути до себе удачу.

Розповідати свої секрети — вони стануть громадським надбанням.

Нагадаємо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.