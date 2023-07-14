У кого День ангела 15 июля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 15 июля, в 2023 году отмечают Всемирный день навыков молодежи, День украинской молодежи, День работников металлургической галузи Украины, День украинской государственности. Кроме того, носитель одного имени в этот день празднует свой День ангела.

Мужские именины 15 июля

Арсений, — это древнегреческое имя, которое в переводе значит "мужественный", "зрелый". 15 июля церковью чтится святой епископ Тверской Арсений, который жил в XIV-XV веках, принял постриг в Киево-Печерском монастыре, способствовал строительству множества храмов и монастырей, инициировал создание древнейшего из известных списков Киево-Печерского патерика — "Арсеньевская редакция".

Женские именины 15 июля не отмечаются.

Стоит заметить, что День украинской государственности, — это день чествования памяти выдающегося градоначальника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и ранее он отмечался 28 июля, однако с целью отказа от российского наследия Верховная Рада Украины проголосовала за перенос праздника на 15 июля.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине также перенесли даты празднования Рождества, Дня святого Николая и других церковных праздников.