У кого День ангела 15 липня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 15 липня, у 2023 році відзначають Всесвітній день навичок молоді, День української молоді, День працівників металургійної галузі України, День української державності. Крім того, носій одного імені цього дня святкує свій День ангела.

Чоловічі іменини 15 липня

Арсеній — це давньогрецьке ім’я, яке в перекладі означає "мужній", "зрілий". 15 липня церквою вшановується святий єпископ Тверський Арсеній, який жив у XIV-XV століттях, прийняв постриг у Києво-Печерському монастирі, сприяв будівництву безлічі храмів та монастирів, ініціював створення найдавнішого з відомих списків Києво-Печерського патерика — "Арсеніївська редакція".

Жіночі іменини 15 липня не відзначаються.

Варто зауважити, що День української державності — день вшанування пам’яті видатного градоначальника святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, і раніше він відзначався 28 липня, однак з метою відмови від російської спадщини Верховна Рада України проголосувала за перенесення свята на 15 липня.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні також перенесли дати святкування Різдва, Дня святого Миколая та інших церковних свят.