День Берегини 15 июля: что нельзя делать, чтобы избежать неурядиц и проблем в любви
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Наши предки 15 июля чевствовали мать всех духов и земных богатств
В субботу, 15 июля, в православной церкви отмечается праздник, посвященный возложению Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Также в этот день церковь вспоминает святителя Фотия, который был митрополитом Киевским. В народе — славянский праздник Берегини — божества, которое почиталось как матерь всех духов и земных благ.
В древней славянской культуре, Берегиня играла роль оберега, она лечила и охраняла от различных несчастий. Берегиня являлась воплощением белоствольной березы. В этот день девушки отправлялись в лес, чтобы поклониться этому дереву и попросить о счастье.
Незамужние барышни 15 июля пытались приворожить возлюбленного. Для этого они срывали ветку березы и тайно скрывали ее под порогом дома своего избранника, взамен привязывали к березе красную ленту. Мужчины, в свою очередь, просили у дерева о процветании и здоровье, чтобы иметь достаточно сил для работы и обеспечения своей семьи.
Что нельзя делать 15 июля
- Рубить деревья — к болезням.
- Зажигать костры и свечи — к неудачам и проблемам в личной жизни.
- Сквернословить — удача может отвернуться.
- Устраивать переезды, менять обстановку — к финансовым потерям.
Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.