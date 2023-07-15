День Берегини 15 июля: что нельзя делать, чтобы избежать неурядиц и проблем в любви

Наши предки 15 июля чевствовали мать всех духов и земных богатств

В субботу, 15 июля, в православной церкви отмечается праздник, посвященный возложению Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Также в этот день церковь вспоминает святителя Фотия, который был митрополитом Киевским. В народе — славянский праздник Берегини — божества, которое почиталось как матерь всех духов и земных благ.

В древней славянской культуре, Берегиня играла роль оберега, она лечила и охраняла от различных несчастий. Берегиня являлась воплощением белоствольной березы. В этот день девушки отправлялись в лес, чтобы поклониться этому дереву и попросить о счастье.

Незамужние барышни 15 июля пытались приворожить возлюбленного. Для этого они срывали ветку березы и тайно скрывали ее под порогом дома своего избранника, взамен привязывали к березе красную ленту. Мужчины, в свою очередь, просили у дерева о процветании и здоровье, чтобы иметь достаточно сил для работы и обеспечения своей семьи.

Что нельзя делать 15 июля

Рубить деревья — к болезням.

Зажигать костры и свечи — к неудачам и проблемам в личной жизни.

Сквернословить — удача может отвернуться.

Устраивать переезды, менять обстановку — к финансовым потерям.

Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.