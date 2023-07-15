День Берегині 15 липня: що не можна робити, щоб уникнути негараздів та проблем у коханні

Наші пращури 15 липня вшановували матір всіх духів і земних багатств

У суботу, 15 липня, у православній церкві відзначається свято, присвячене покладанню Чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Також у цей день церква згадує святителя Фотія, який був митрополитом Київським. У народі — слов’янське свято Берегині — божества, яке шанувалося як матір усіх духів та земних благ.

У давній слов’янській культурі Берегиня грала роль оберега, вона лікувала і охороняла від різних нещасть. Берегиня була втіленням білоствольної берези. Цього дня дівчата вирушали до лісу, щоби вклонитися цьому дереву та попросити про щастя.

Незаміжні панночки 15 липня намагалися приворожити коханого. Для цього вони зривали гілку берези і таємно приховували її під порогом будинку свого обранця, натомість прив’язували до берези червону стрічку. Чоловіки, своєю чергою, просили у дерева процвітання та здоров’я, щоб мати достатньо сил для роботи та забезпечення своєї сім’ї.

Що не можна робити 15 липня

Рубати дерева – до хвороб.

Запалювати багаття та свічки — до невдач та проблем в особистому житті.

Лихословити — удача може відвернутися.

Влаштовувати переїзди, змінювати обстановку — до фінансових втрат.

Нагадаємо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.