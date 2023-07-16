Укр

Маковый день: что запрещено делать 16 июля, чтобы не привлечь большие неприятности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Маковый день еще называют Стожары
Маковый день еще называют Стожары. Фото Pixabay

Наши предки в это время начинали сеять мак

В это воскресенье в православном календаре отмечен как день памяти двух святых — мучеников Мокия и Марка. В народе день 16 июля известен как Маковый день.

В это время в старину начинался посев мака. Его семена сейчас находят применение в гастрономии и медицине, а в прошлом использовались для изготовления амулетов. Например, семена мака высыпали в обувь молодоженам, чтобы им никто не навредил. Кроме того, маковые семена добавляются в корм домашней птице, так как считается, что она будет лучше нестись.

Другое название Макового дня — Стожары. Так народный праздник был назван из-за редкого небесного явления — звёздного скопления Плеяд в созвездии Тельца.

Что нельзя делать 16 июля

  • Начинать новые дела, особенно связанные с деньгами — это принесет только потери и убытки.
  • Пить алкоголь – к большим неприятностям.
  • Давать деньги в долг – не скоро отдадут, а это чревато крупными ссорами и разрывом отношений.

Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты