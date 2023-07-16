Маковый день: что запрещено делать 16 июля, чтобы не привлечь большие неприятности

Наши предки в это время начинали сеять мак

В это воскресенье в православном календаре отмечен как день памяти двух святых — мучеников Мокия и Марка. В народе день 16 июля известен как Маковый день.

В это время в старину начинался посев мака. Его семена сейчас находят применение в гастрономии и медицине, а в прошлом использовались для изготовления амулетов. Например, семена мака высыпали в обувь молодоженам, чтобы им никто не навредил. Кроме того, маковые семена добавляются в корм домашней птице, так как считается, что она будет лучше нестись.

Другое название Макового дня — Стожары. Так народный праздник был назван из-за редкого небесного явления — звёздного скопления Плеяд в созвездии Тельца.

Что нельзя делать 16 июля

Начинать новые дела, особенно связанные с деньгами — это принесет только потери и убытки.

Пить алкоголь – к большим неприятностям.

Давать деньги в долг – не скоро отдадут, а это чревато крупными ссорами и разрывом отношений.

Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.