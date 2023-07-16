Маковый день: что запрещено делать 16 июля, чтобы не привлечь большие неприятности
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Наши предки в это время начинали сеять мак
В это воскресенье в православном календаре отмечен как день памяти двух святых — мучеников Мокия и Марка. В народе день 16 июля известен как Маковый день.
В это время в старину начинался посев мака. Его семена сейчас находят применение в гастрономии и медицине, а в прошлом использовались для изготовления амулетов. Например, семена мака высыпали в обувь молодоженам, чтобы им никто не навредил. Кроме того, маковые семена добавляются в корм домашней птице, так как считается, что она будет лучше нестись.
Другое название Макового дня — Стожары. Так народный праздник был назван из-за редкого небесного явления — звёздного скопления Плеяд в созвездии Тельца.
Что нельзя делать 16 июля
- Начинать новые дела, особенно связанные с деньгами — это принесет только потери и убытки.
- Пить алкоголь – к большим неприятностям.
- Давать деньги в долг – не скоро отдадут, а это чревато крупными ссорами и разрывом отношений.
Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.