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Маковий день: що заборонено робити 16 липня, щоб не притягнути великі неприємності

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Маковий день ще називають Стожари
Маковий день ще називають Стожари. Фото Pixabay

Наші пращури в цей час починали сіяти мак

Цієї неділі у православному календарі відзначено як день пам’яті двох святих — мучеників Мокія та Марка. У народі день 16 липня відомий як Маковий день.

У цей час в старовину починався посів маку. Його насіння зараз знаходить застосування в гастрономії та медицині, а в минулому використовувалося для виготовлення амулетів. Наприклад, насіння маку висипали у взуття молодятам, щоб їм ніхто не нашкодив. Крім того, макове насіння додається в корм домашній птиці, оскільки вважається, що вона краще нестиметься.

Інша назва Макового дня — Стожари. Так народне свято було названо через рідкісне небесне явище — зоряне скупчення Плеяд у сузір’ї Тельця.

Що не можна робити 16 липня

  • Починати нові справи, особливо пов’язані з грошима – це принесе лише втрати та збитки.
  • Пити алкоголь – до великих неприємностей.
  • Давати гроші в борг – не скоро віддадуть, а це загрожує великими сварками та розривом стосунків.

Нагадаємо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.

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