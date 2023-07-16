Маковий день: що заборонено робити 16 липня, щоб не притягнути великі неприємності
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Наші пращури в цей час починали сіяти мак
Цієї неділі у православному календарі відзначено як день пам’яті двох святих — мучеників Мокія та Марка. У народі день 16 липня відомий як Маковий день.
У цей час в старовину починався посів маку. Його насіння зараз знаходить застосування в гастрономії та медицині, а в минулому використовувалося для виготовлення амулетів. Наприклад, насіння маку висипали у взуття молодятам, щоб їм ніхто не нашкодив. Крім того, макове насіння додається в корм домашній птиці, оскільки вважається, що вона краще нестиметься.
Інша назва Макового дня — Стожари. Так народне свято було названо через рідкісне небесне явище — зоряне скупчення Плеяд у сузір’ї Тельця.
Що не можна робити 16 липня
- Починати нові справи, особливо пов’язані з грошима – це принесе лише втрати та збитки.
- Пити алкоголь – до великих неприємностей.
- Давати гроші в борг – не скоро віддадуть, а це загрожує великими сварками та розривом стосунків.
Нагадаємо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.