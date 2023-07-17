Названы неудачники недели по картам Таро: их ждет предательство, разорение и конфликты

У них хороших новостей пока не предвидится

Сразу пяти знакам Зодиака следует приготовиться встретить удары судьбы, — ведь новая неделя готовит для них неприятные сюрпризы и дурные вести.

Этими знаками являются Близнецы, Рак, Козерог, Водолей и Рыбы, говорит гороскоп по картам Таро на неделю с 17 по 23 июля включительно.

Близнецам выпала Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. На неделе ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Ракам выпала перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что вскоре Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Козерогам выпала перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Водолеям выпала перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Рыбам выпал перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что в течение недели возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.