Названі невдахи тижня за картами Таро: на них чекають зради, розорення та конфлікти

У них хороших новин поки що не передбачається

Відразу п’яти знакам Зодіаку слід приготуватися зустріти удари долі, адже новий тиждень готує для них неприємні сюрпризи та погані звістки.

Цими знаками є Близнюки, Рак, Козоріг, Водолій та Риби, говорить гороскоп за картами Таро на тиждень з 17 по 23 липня включно.

Близнюкам випала Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. На тижні чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Ракам випала перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Це може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Козорогам випала перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Водоліям випала перегорнута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Рибам випав перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що протягом тижня можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.