Названі невдахи тижня за картами Таро: на них чекають зради, розорення та конфлікти
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У них хороших новин поки що не передбачається
Відразу п’яти знакам Зодіаку слід приготуватися зустріти удари долі, адже новий тиждень готує для них неприємні сюрпризи та погані звістки.
Цими знаками є Близнюки, Рак, Козоріг, Водолій та Риби, говорить гороскоп за картами Таро на тиждень з 17 по 23 липня включно.
Близнюкам випала Трійка мечів
Ще ця карта називається Владикою печалі. На тижні чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.
Ракам випала перевернута Четвірка пентаклів
У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Це може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.
Козорогам випала перевернута Шістка жезлів
У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.
Водоліям випала перегорнута Дев’ятка пентаклів
У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.
Рибам випав перевернутий Туз жезлів
У цьому положенні картка попереджає, що протягом тижня можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.