Рискуете потерять весь урожай: какая болезнь может поразить томаты и как с ней бороться

Эта болезнь непосредственно поражает плоды

Томаты больше относятся к капризным растениями на огороде, потому что нуждаются в хорошем поливе, требуют комфортной температуры и минеральных подкормок. Более того, овощи может поразить грибковое заболевание, которое способно уничтожить урожай за короткий период. И чем раньше вы заметили проблему, тем эффективнее будет проходить "лечение".

Эксперты в материале Express рассказали, что такое фитофтороз и что нужно сделать, если томаты на огороде заразились этим заболеванием. Оказывается, нужно взять во внимание всего несколько правил.

Какая болезнь может уничтожить урожай томатов

Фитофтороз — заболевание, которое непосредственно поражает плоды. Если томаты "заболели", то у них начинают становиться коричневыми края листиков, а плоды начинают появляться с черными пятнами. И проблема состоит в том, что органического лечения от данной напасти нет, но некоторые новые сорта овощей способны с этим справиться.

Если вы заметили, что растение поражено грибком, тогда необходимо собирать плоды как можно быстрее. Также важно обрезать старые и пожелтевшие листья кустов, чтобы улучшить их "кровообращение", а чтобы предотвратить распространение грибка необходимо опрыскивать листья лимонным уксусом или соком.

Как правило, первые симптомы заболевания проявляются в июне или июле и способны быстро испортить урожай. Как только увидите пораженные листья — сразу срывайте, а также следите, чтобы на кустах томатов не было вредителей.

В борьбе с грибком может помочь молочная сыворотка. Просто разведите ее с водой в равных пропорциях и обрабатывайте грядки со овощами полученным раствором каждый день. А еще можно использовать поваренную соль. Возьмите один стакан продукта и разведите в 10 литрах воды. Опрыскивать зеленые плоды нужно раз в месяц.

"Телеграф" писал ранее, как ускорить дозревание томатов, сорванных с куста. Эксперты поделились полезным советом.