Ризикуєте втратити весь урожай: яка хвороба може вразити томати та як з нею боротися

Ця хвороба безпосередньо вражає плоди

Томати більше відносяться до примхливих рослин на городі, тому що потребують гарного поливу, вимагають комфортної температури та мінеральних підживлень. Більше того, овочі може уразити грибкове захворювання, яке здатне знищити врожай за короткий період. І чим раніше ви помітили проблему, тим ефективніше проходитиме "лікування".

Експерти в матеріалі Express розповіли, що таке фітофтороз і що потрібно зробити, якщо томати на городі заразилися цим захворюванням. Виявляється, треба взяти до уваги лише кілька правил.

Яка хвороба може знищити врожай томатів

Фітофтороз – захворювання, яке безпосередньо вражає плоди. Якщо томати "захворіли", то у них починають ставати коричневими краї листків, а плоди починають з’являтися із чорними плямами. І проблема полягає в тому, що органічного лікування від цієї напасті немає, але деякі нові сорти овочів здатні впоратися з цим.

Якщо ви помітили, що рослина уражена грибком, тоді необхідно збирати плоди якнайшвидше. Також важливо обрізати старе і пожовкле листя кущів, щоб поліпшити його "кровообіг", а щоб запобігти поширенню грибка необхідно обприскувати листя лимонним оцтом або соком.

Як правило, перші симптоми захворювання проявляються у червні чи липні та здатні швидко зіпсувати врожай. Як тільки побачите уражене листя — відразу зривайте, а також стежте, щоб на кущах томатів не було шкідників.

У боротьбі з грибком може допомогти молочна сироватка. Просто розведіть її з водою у рівних пропорціях і обробляйте грядки з овочами отриманим розчином щодня. А ще можна використовувати кухонну сіль. Візьміть одну склянку продукту та розведіть у 10 літрах води. Обприскувати зелені плоди потрібно раз на місяць.

"Телеграф" писав раніше, як прискорити дозрівання томатів, зірваних із куща. Експерти поділилися корисною порадою.