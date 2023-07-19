Соседи обзавидуются такой красоте: что нужно сделать с розами в июле

Роза — украшение сада

Роза — один из самых популярных цветков у садоводов. Но далеко не каждый может похвастаться пышным цветением роз на своем участке, так как это достаточно капризное растение.

Чтобы розы радовали обильным цветением, за ними нужен особый уход. В июле с этими цветами нужно провести три процедуры.

Полив

Чтобы бутоны подольше цвели и не увядали нужно наладить регулярный полив. Для розы подойдет полив 1 раз в 3-4 дня. Если увлажнять кусты чаще, то роза начнет вкладывать все силы в развитие зеленой массы, а не в формирование цветов. К тому же побеги не успеют окрепнуть до зимы, из-за чего впоследствии куст может не пережить морозы.

Подкормка

В июле лучше не использовать азотные удобрения. Вместо этого подкормите растение сульфатом калия. Ложку средства нужно растворить в 10 л воды и полить кусты в расчете 3-4 л на 1 м2.

Обрезка

Хорошо осмотрите кусты оз и удалите все увядшие, слабые и поврежденные ветви, засохшие соцветия.

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