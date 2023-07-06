Посадите эти цветы в своем саду и забудьте об улитках и слизнях навсегда: топ-4 эффективных хитрости

И участок станет красивее, и вредители в него не сунутся

Улитки могут нанести значительный ущерб саду. Они нападают на все растения, и их ненасытный аппетит к листьям может уничтожить целый сад. Улитки любят зелень, поэтому часто самые здоровые растения наиболее уязвимы для их вторжения. К счастью, есть простое решение, позволяющее изгнать этих незваных гостей из вашего сада.

Как отмечает портал santeplus, посадка некоторых цветов на своем участке эффективно отпугнет улиток и слизней. И вы сможете наслаждаться своим прекрасным садом без этих вредителей.

Какие цветы отпугивают улиток

Настурция

Настурция — популярный садовый цветок с множеством применений. Для садоводов настурция имеет важное значение: она действует как естественный репеллент от улиток. Это связано с ее специфическим запахом, который эти вредители не переносят, а также отпугивает улиток и горький вкус листьев.

Лаванда

Лаванда не нравится улиткам из-за ее листьев. Нежные волоски, которыми они покрыты, эффективно препятствуют поеданию вредителями. Интенсивный аромат этого растения также отпугивает их. Помимо улиток, лаванда действует как репеллент против муравьев и тли.

Метельчатый цветок или флокс

Это ароматное растение привлекает бабочек и других полезных насекомых, а также отпугивает вредителей, таких как улитки и слизни. Эти вредители не любят структуру и вкус листьев флокса.

Лилейник

Лилейник является эффективным барьером от улиток благодаря своим пышным листьям. Они узкие, длинные и травянистые, образуют плотные куртины, отпугивающие этих вредителей.

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