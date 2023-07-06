Посадіть ці квіти у своєму саду і забудьте про равликів і слимаків назавжди: топ-4 ефективні хитрощі

І ділянка стане гарнішою, і шкідники в неї не сунуться.

Равлики можуть завдати значної шкоди саду. Вони нападають на всі рослини, і їхній ненаситний апетит до листя може знищити цілий сад. Слимаки люблять зелень, тому найздоровіші рослини найвразливіші їх вторгнення. На щастя, є просте рішення, що дозволяє вигнати цих непроханих гостей із вашого саду.

Як зазначає портал santeplus, посадка деяких квітів на своїй ділянці ефективно відлякає равликів та слимаків. І ви зможете насолоджуватись своїм прекрасним садом без цих шкідників.

Які квіти відлякують равликів

Настурція

Настурція — популярна садова квітка з безліччю застосувань. Для садівників настурція має важливе значення: вона діє як природний репелент від равликів. Це пов’язано з її специфічним запахом, який ці шкідники не переносять, а також відлякує равликів та гіркий смак листя.

Лаванда

Лаванда не подобається равликам через її листя. Ніжні волоски, якими вони покриті, ефективно перешкоджають поїдання шкідниками. Інтенсивний аромат цієї рослини також відлякує їх. Крім равликів, лаванда діє як репелент проти мурах та попелиці.

Волотиста квітка або флокс

Ця ароматна рослина приваблює метеликів та інших корисних комах, а також відлякує шкідників, таких як равлики та слимаки. Ці шкідники не люблять структуру та смак листя флоксу.

Лілійник

Лілійник є ефективним бар’єром від равликів завдяки своєму пишному листю. Вони вузькі, довгі та трав’янисті, утворюють щільні куртини, які відлякують цих шкідників.

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