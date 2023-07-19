Сусіди заздритимуть такі красі: що потрібно зробити з трояндами в липні

Троянда — прикраса саду

Троянда — одна з найпопулярніших квіток у садівників. Але далеко не кожен може похвалитися пишним цвітінням троянд на своїй ділянці, оскільки це досить примхлива рослина.

Щоб троянди радували рясним квітом, за ними потрібен особливий догляд. У липні із цими квітами потрібно провести три процедури.

Полив

Щоб бутони довше квітнули та не в’янули, потрібно налагодити регулярний полив. Для троянди підійде полив 1 раз на 3-4 дні. Якщо зволожувати кущі частіше, то троянда почне вкладати всі сили у розвиток зеленої маси, а не у формування квітів. До того ж пагони не встигнуть зміцніти до зими, через що кущ може не пережити морози.

Підживлення

У липні краще не використовувати азотні добрива. Натомість підгодуйте рослину сульфатом калію. Ложку засобу потрібно розчинити у 10 л води та полити кущі у розрахунку 3-4 л на 1 м2.

Обрізка

Добре огляньте кущі троянд і видаліть всі зів’ялі, слабкі та пошкоджені гілки, засохлі суцвіття.

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