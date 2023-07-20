Пять поздних летних цветов оживят ваш участок: можно высаживать прямо сейчас

Некоторые сорта цветов идеально подходят для посева в конце лета

К середине лета многие цветы на дачном участке увядают. Однако есть несколько поздних летних цветов, которые могут продолжать пышно цвести и в конце лета, и в начале осени.

Обратите внимание на пять вариантов цветов, которые стоит высадить в саду и на клумбах поздним летом. Об этом рассказывает Express.

Гелениум

Солнцелюбивые гелениумы добавят красок в ваш сад. Существую разные сорта: от ярко-желтых до красных. Растение будет цвести с середины лета до осени. Чтобы цветок лучше рос и дольше цвел, обрезайте его по мере окончания цветения.

Гелениум

Гелиопсис

Также известен как "ложный подсолнух". Желто-оранжевая цветовая гамма этого растения украсит любой сад. Обрезка этому цветку тоже не повредит.

Гелиопсис

Пенстемон

Прямостоячие растения с трубчатыми цветами оттенков от темно-фиолетового до нежно-розового, а также белого и голубого. Этот цветок обожают пчелы. Хорошо переносит засуху, но не забудьте проводить мульчирование и подкормку.

Пенстемон

Крокосмия

Цветы с оттенками от оранжевого до желтого и красного устроят "взрыв красок" на вашем дачном участке. Любят плодородную и влажную почву. Сажайте крокосмию на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, чтобы не возникло скоплений.

Крокосмия

Японские анемоны

Растения с высокими стеблями украсят любой цветник чашеобразными розовыми или белыми цветами. Эти цветы "спасут" ваш сад, когда многие другие многолетники начнут увядать. Главное, регулярно поливайте их.

Японские анемоны

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