П’ять пізніх літніх квітів оживлять вашу ділянку: можна висаджувати прямо зараз

Деякі сорти квітів ідеально підходять для посіву наприкінці літа

До середини літа багато квітів на дачній ділянці в’януть. Однак є кілька пізніх літніх квітів, які можуть продовжувати пишно квітнути і наприкінці літа, і на початку осені.

Зверніть увагу на п’ять варіантів квітів, які варто висадити в саду та на клумбах пізно влітку. Про це розповідає Express.

Геленіум

Сонцелюбні геленіуми додадуть фарб у ваш сад. Існують різні сорти: від яскраво-жовтих до червоних. Рослина цвістиме з середини літа до осені. Щоб квітка краще росла і довше цвіла, обрізайте її протягом закінчення цвітіння.

Геленіум

Геліопсис

Також відомий як "хибний соняшник". Жовто-помаранчева кольорова гама цієї рослини прикрасить будь-який сад. Обрізання цій квітці теж не зашкодить.

Геліопсис

Пенстемон

Прямостійкі рослини з трубчастими відтінками від темно-фіолетового до ніжно-рожевого, а також білого і блакитного. Цю квітку люблять бджоли. Добре переносить посуху, але не забудьте проводити мульчування та підживлення.

Пенстемон

Крокосмія

Квіти з відтінками від помаранчевого до жовтого та червоного влаштують "вибух фарб" на вашій дачній ділянці. Люблять родючий і вологий ґрунт. Садіть крокосмію на відстані кількох сантиметрів один від одної, щоб не виникло скупчень.

Крокосмія

Японські анемони

Рослини з високими стеблами прикрасять будь-який квітник чашоподібними рожевими або білими квітами. Ці квіти "врятують" ваш сад, коли багато інших багаторічників почнуть в’янути. Головне, регулярно поливайте їх.

Японські анемони

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрити петунії, щоб вони продовжували цвісти до осені. Підживлення обійдеться у копійки.