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Народный праздник "Ягодник": что нельзя делать 22 июля, чтобы не было беды

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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22 июля особое внимание уделялось чернике
22 июля особое внимание уделялось чернике. Фото Pixabay

Наши предки говорили, что в этот день нельзя повышать голос

Суббота, 22 июля, в народном календаре является днем праздника Панкратия и Кирилла, поскольку в этот день верующие отмечают память священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского.

В народном календаре день святых мучеников Панкратия и Кирилла именуется просто "Ягодником". Это связано, прежде всего, с черникой, которая созревает в лесах к этому времени. Из этой ягоды готовят варенье и пироги. Люди верят в ее целебные свойства.

В старину существовало убеждение, что соблюдение народных правил и запретов поможет сохранить достаток, защитит близких от неприятностей и привлечет удачу.

Что нельзя делать 22 июля

  • Собирать любые ягоды, кроме черники — никакой пользы от них не будет.
  • Ссориться — святые могут наказать болезнями и проблемами в личной жизни.
  • Отказывать в просьбах о помощи — отказавший сам окажется в такой неприятной ситуации.
  • В доме громко говорить, кричать — нечисть на крики придет.

Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.

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#Традиции #Праздники #Запреты