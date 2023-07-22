Народный праздник "Ягодник": что нельзя делать 22 июля, чтобы не было беды

Наши предки говорили, что в этот день нельзя повышать голос

Суббота, 22 июля, в народном календаре является днем праздника Панкратия и Кирилла, поскольку в этот день верующие отмечают память священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского.

В народном календаре день святых мучеников Панкратия и Кирилла именуется просто "Ягодником". Это связано, прежде всего, с черникой, которая созревает в лесах к этому времени. Из этой ягоды готовят варенье и пироги. Люди верят в ее целебные свойства.

В старину существовало убеждение, что соблюдение народных правил и запретов поможет сохранить достаток, защитит близких от неприятностей и привлечет удачу.

Что нельзя делать 22 июля

Собирать любые ягоды, кроме черники — никакой пользы от них не будет.

Ссориться — святые могут наказать болезнями и проблемами в личной жизни.

Отказывать в просьбах о помощи — отказавший сам окажется в такой неприятной ситуации.

В доме громко говорить, кричать — нечисть на крики придет.

Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.